2019/06/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس تمكنت شرطة النجدة في قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ حياة شخصين حاولا الانتحار بسبب خلافات عائلية.وتحدث الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي في تصريح تلقته “خطوة برس” عن “تمكن مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات وبجهود انسانية واستثنائية من إنقاذ حياة شخصين حاولا الانتحار بسبب مشاكل عائلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجدة كربلاء تثني شخصين عن الانتحار في حادثين منفصلين وكالة خطوة برس.

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