قوة من اللواء 27 في الحشد تلقي القبض على قيادي بداعش شرق الأنبار

2019/06/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة من اللواء 27 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، القبض على حماد الخليفاوي قيادي بداعش ضمن قاطع المسؤولية شرق الانبار.وقال موفدنا ان " خلية من استخبارات اللواء ٢٧ للمهمات الخاصة في اللواء 27 القت القبض على الإرهابي الداعشي حماد حسين ضاري نايف الخليفاوي ضمن قاطع المسؤولية"، لافتا الى ان "العملية تمت بناء على معلومات ...

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