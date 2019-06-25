2019/06/25 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب لم يکن هناك من أدنى شك في أن النظام الايراني وفي ظل تفاقم الازمة المندلعة بينه وبين الولايات المتحدة الامريکية وکما قد أشار معظم المراقبين والمحللين السياسيين،...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب الکاتيوشات) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب الکاتيوشات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).