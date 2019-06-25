نائب: تيار الحكمة لازال من ضمن المتنافسين على المناصب رغم لجوءه للمعارضة

2019/06/25 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب منصور البعيجي عن استمرار تيار الحكمة في التنافس على المناصب والمطالبة باستحقاقاته منها رغم لجوءه لخيار المعارضة.

وقال البعيجي في لقاء متلفز تابعته "سكاي برس" ان ممثل تيار الحكمة لا زال حاضراً في المباحثات التي تجريها الكتل لتوزيع المناصب وفق الاس...

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