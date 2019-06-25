2019/06/25 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني: نتمتع بصبر استراتيجي ولا نخشى الاميركيين .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني:نتمتع بصبر استراتيجي ولا نخشى الاميركيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني:نتمتع بصبر استراتيجي ولا نخشى الاميركيين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني:نتمتع بصبر استراتيجي ولا نخشى الاميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).