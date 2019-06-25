“بالفيديو”.. “شفل” يسحق المتجاوزين في منطقة ببغداد

2019/06/25 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدمت فرق امانة بغداد، على رفع التجاوزات في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، بعد انتهاء مدة الانذار الموجهة لاصحابها من اجل اخلائها.

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