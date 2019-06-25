فلسطينييون يحرقون صور الرئيس ترامب

2019/06/25 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرق فلسطينيون صوراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على صفقة القرن التي تقودها الولايات المتحدة ، وورشة البحرين الاقتصادية باعتبارها الخطوة الاولى في هذه الصفقة .وقالت مجموعات من مؤسسات ورجال أعمال فلسطينية إنها ستقاطع المؤتمر المقرر يومي 25 و26 يونيو/ حزيران والذي يوصف بأنه جزء من …

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