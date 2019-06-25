عبدالامير الركابي - البيان التحوّلي أ/-التحوليّة- والماركسية واليسار الشرق متوسطي/8

2019/06/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي عند منتصف القرن التاسع عشر، صدر" البيان الشيوعي" أصدره في اوربا كارل ماركس، في عز وذروة الفصل الأول الالي من الثورة البرجوازية المصنعية، كما في قمة تصاعد واحتدام وتيرة الصراع الطبقي بين البرجوازية الصاعدة وطبقة البروليتاريا، ماقد اوجب في حينه وموضوعيا، انشطارا مفهوميا عضويا موازيا للانشطار الواقعي المادى المتاجج مجتمعيا داخل عملية الإنتاج، وفي حين كانت البرجوازية تتحقق منجزا في الأفكار وعلى جميع ......

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