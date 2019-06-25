2019/06/25 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري، عن وجود جهات تعارض عمل الحكومة وهدفها الاول والاخير هو الوصول للمواقع التنفيذية.وقال الحيدري في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” واطلع عليه “المركز الخبري الوطني NNC” إن “هناك جهات تعارض عمل الحكومة وهدفها الاول والاخير الوصول إلى مواقع تنفيذية لغرض منافعها الشخصية”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن بدر: هناك جهات تعارض عمل الحكومة بهدف الوصول لمناصب تنفيذية المركز الخبري الوطني.

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