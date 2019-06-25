المرور تعلن التشدد على ضبط مخالفة عدم حمل اجازة السوق ابتداءً من اليوم

2019/06/25 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت مديرية المرور العامة، عن تشديد الاجراءات على سائقي المركبات وتسجيل مخالفة على كل شخص لايمتلك اجازة السوق اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرية في بيان ، إن "مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي اوعز الى الدوريات والمفارز بتشديد المحاسبة على سائقي المركبات الذين لم يحصلو...

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