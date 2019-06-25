2019/06/25 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اتهم السياسي والمستشار في المركز العربي للدراسات الستراتيجية يحيى الكبيسي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالهيمنة على الوزارات السنية.وقال الكبيسي في تصريح اطلعت عليه “خطوة برس” إن ” الحلبوسي ومنذ التصويت الأول على الوزارات كانت لديه خطة استراتيجية للهيمنة على الوزارت السنية بأن لا يقر أي ترشيح إلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سياسي يتهم الحلبوسي بالهيمنة على وزارات السنة وكالة خطوة برس.

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