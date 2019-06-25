تحقيق الرصافة تصدق اعترافات متهمين بحيازة مليون حبة مخدرة

2019/06/25 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الرصافة / اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية مكافحة اجرام ‏بغداد، الثلاثاء، أقوال متهمين اثنين ضبطت بحوزتهم اكثر من مليون حبة مخدرة في العاصمة ‏بغداد.‏ وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته/ المدار/ ان “المتهمين تم القبض عليهم بناءً على اوامر ‏قضائية بعد توفر معلومات استخبارية تفيد بمتاجرتهم بالمواد

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