أمانة بغداد:رفع أكثر من 20 ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة

2019/06/25 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد ، اليوم الثلاثاء، رفع أكثر من 20 ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة .وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى،ان”دائرة الوحدات الانتاجية وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والدوائر البلدية وعبر آلياتها قامت برفع أكثر من 20 ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة خلال النصف الاول من هذا العام “.واضاف البيان،ان” الكتل

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