6 طائرات بريطانية من الشبح اف 35 تنفذ 14 مهمة فوق العراق انطلاقا من قبرص

2019/06/25 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المقاتلات البريطانية “إف – 35” المتمركزة في قاعدة “أكروتيري” في قبرص، نفذت طلعات جوية فوق سوريا والعراق.وأفيد في هذا الشأن بأن ست مقاتلات من الجيل الخامس نفذت 14 طلعة فوق سوريا والعراق، فيما لا يزال استخدام هذه المقاتلات غير المرئية مقتصرا على المهمات الاستطلاعية، ولم تستعمل بعد في توجيه...

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