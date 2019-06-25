كاميرا عامودية وبصمة مدمجة بالشاشة...أحدث التسريبات عن هاتف {شاومي} الجديد

2019/06/25 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعتزم شركة "شاومي" الصينية طرح هاتفها الجديد في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن تسريبات جديدة أظهرت مواصفات هذا الهاتف.

نشر موقع "4apk" مواصفات هاتف "شاومي" الجديد "شاومي Mi 10" والذي قد يكون أحدث أكثر الهواتف الذكية المتطورة في الأسواق.الهاتف الجديد يتميز بشاشة بحجم 6,75 بوصة وهي "Supеr АMOLED" وبدقة عرض تصل لـ"3040/1440" بيكسل، بثقب صغير في القسم الأيسر من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.وسيزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 855" بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي بحجم 8/10 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128/256/512 غيغابايت.ستكون الكاميرا الأساسية للجهاز ثلاثية العدسة، ومتموضعة بشكل عمودي على الواجهة الخلفية، ومزوَّدة بمستشعر رؤية إضافي موضوع بجانبها.وسيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.انتهى

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