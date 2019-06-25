وزير العدل:النهوض بدور الوزارة سيحقق اعمار الوطن وخدمة المواطن

2019/06/25 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العدل فاروق الشواني اليوم الثلاثاء ان النهوض بدور الوزارة سيحقق اعمار الوطن وخدمة المواطن.واكد الشواني خلال مراسيم تسليم واستلام حقيبة الوزارية الذي جرى في مقر وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، “اهمية النهوض بدور الوزارة باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية”، مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة من عمل الوزارة سيساهم في اعمار الوطن

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