الرافدين يتحدث عن استقطاعات مالية من الموظف عند استلامه لراتبه

2019/06/25 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصرف في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الأجور الرسمية المستحقة مثبتة في وصل الاستلام وبإمكان الموظف عندما يتسلم راتبه ملاحظة شريط استلام الوصل وتدقيقه عند استلامه".واضاف، ان" الحديث عن فرض عمولة ادارية إضافية غير التي مثبتة في وصل استلام الموظف راتبه لا اساس لها من الصحة حيث ان مبلغ العمولة هو 500 دينار".واوضح، ان" عمولة السحب من الصرافات الآلية من اَي مصرف ثابتة وبحسب تعليمات البنك المركزي وان المصرف ملتزم بتلك التوصيات ولن يختلف في سياسته المصرفية المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي مع المصارف الاخرى".ودعا المصرف بحسب البيان، زبائن المصرف الى الابلاغ عن اَي حالة ابتزاز يتعرضون لها من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون تشويه سمعة المصرف لتحقيق غاياتهم الشخصية".انتهى..م.م

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