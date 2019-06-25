انشقاقات جديدة في صفوف داعش الاجرامي بسبب مستوى التكفير بين عناصره

2019/06/25 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس خلية الصقور الاستخبارية ابو علي البصري في تصريح لـ" الصباح" الرسمية، ان" انشقاقا اخر وقع بين بقايا صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا مؤخرا، من الحجازيين والعراقيين من جهة والشاميين المقربين من الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي من جهة اخرى".واضاف، ان" تجدد الصراع بينهم بالمناطق المحصورة في شرق سوريا الحدودية مع العراق، ما ينذر بتسربهم الى مناطق دول الجوار مع سوريا وعودة الاجانب الى بلدانهم الاصلية في اوروبا وشمال افريقيا واسيا"، مبينا، ان" صراعا تكفيريا اكثر تشددا بالتكفير وما يسمى “التكفير السلسلة”، بمعنى أن الداعشي لن يكتفي بتكفير من يعتقده كافرا، وانما يتعدى بتكفير من شاهد وسمع بـ(الكافر) ولم يكفره، ما قاد الى حصول اقتتال بين الارهابيين خاصة من الاتباع التونسيين وبعض الخليجيين والاجانب الاسيويين".واوضح، ان" العام 2017 شهد اقتتالا داميا داخليا وقع في مدينة (هجين) التابعة الى منطقة الرقة السورية، اذ تمكنت عناصر الارهابي التكفيري المقبور تركي بن علي البحراني، وهم من جنسيات تونسية وجزائرية وخليجية، منى طرد اتباع المجرم البغدادي، ممن يحملون جنسيات سورية وعراقية واسيوية من تلك المنطقة، قبل تحريرها في العام 2018 ".ونوه الى ان" الارهابي البحراني، قتل على يد خلية الصقور الاستخبارية في العام 2018 ، خلال غارة جوية نفذتها على منطقة (هجين) معقل عناصر الارهابي البحراني".انتهى..م.م

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