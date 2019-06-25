وزير العدل يتسلم مهامه رسمياً ويدلي بأولى تصريحاته

2019/06/25 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ تسلم وزير العدل الجديد فاروق أمين مهامه خلال مراسيم تسليم واستلام حقيبة الوزارة بين وزير العدل/ وكالة بنكين والوزير الحالي فاروق امين الشواني في مقر الوزارة.وذكر بيان لوزارة العدل تلقت “كلكامش برس” مسخة منه، إن “بنكين ريكاني رحب بالوزير فاروق الشواني وتمنى له النجاح والموفقية في أداء مهمته الجديدة والتقدم بخدمة الوطن وخاصة في مجال ادارة وزارة العدل وخصوصا بعد توليها ادارة مهام وزارة حقوق الانسان الملغاة”.

واكد وزير العدل فاروق الشواني على “اهمية النهوض بدور الوزارة باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز الدولة العراقية”، مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة من عمل الوزارة سيساهم في اعمار الوطن وخدمة المواطن”.

ونوه الوزير الى ان “النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين في الوزارة والعمل بروح الفريق لاكمال المهام الكبيرة المناطة بالوزارة على المستويين الخدمي والامني”.

وباشر الوزير “حال اكمال مراسم تسلمه مهام عمله اللقاء بالكوادر المتقدمة في الوزارة، بهدف الاطلاع على واقع العمل في الدوائر العدلية والارتقاء به خدمة للصالح العام”.

يشار الى ان “وزير العدل فاروق الشواني، ادى مراسيم اليمين الدستورية، بعد تصويت اعضاء مجلس النواب عليه خلال جلسة يوم امس الاثنين، واختياره كوزير لوزارة العدل”.

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