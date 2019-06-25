2019/06/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية تربية الانبار، بإنهاء تنسيب الكوادر التدريسية والتعليمية في باقي دوائر الدولة، والمدارس الأخرى.وأظهرت وثيقة ، أنه “لمقتضيات مصلحة العمل التربوي، تقرر انهاء تنسيب جميع الهيئات التعليمية والتدريسية والكوادر الوظيفية والمنسبين إلى مدارس أخرى، أو المكلفين بالعمل في دوائر الدولة، وإجراء المباشرة في مدارسهم الأصلية اعتباراً من تاريخ (30 حزيران 2019)”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تصدر قرارا مهما بشان تنسيب الكوادر التدريسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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