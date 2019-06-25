النزاهة: الحكـم على مُزوِّري خطابات ضمـانٍ مُقدَّمةٍ لإنـشاء مسـتـشـفـياتٍ حكوميةٍ

2019/06/25 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تفاصيل الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بحقِّ المُدانين بتزوير خطابات الضمان المُقدَّمة من قبل إحدى الشركات الأجنبيَّة المُتعاقدة مع وزارة الصِّحَّة لإنشاء عددٍ من المُستشفيات.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المُدانين في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها للقضاء، هم المديرُ […]

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