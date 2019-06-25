2019/06/25 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد للنعيم نيوز من المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنه جرى في مقر وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، مراسيم تسليم واستلام حقيبة وزارة العدل بحضور كادر الوزارة المتقدم، بين وزير العدل/ وكالة السيد بنكين والوزير الحالي وكالة القاضي فاروق أمين الشواني.رحب الأستاذ بنكين بالوزير فاروق الشواني وتمنى له النجاح والموفقية في أداء مهمته الجديدة والتقدم بخدمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل فاروق الشواني: النهوض بدور الوزارة سيحقق إعمار الوطن وخدمة المواطن النعيم نيوز.

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