وزارة العمل تنظم دورة عن قانون انضباط موظفي الدولة

2019/06/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورة تدريبية عن قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 لمنسوبيها في بغداد والمحافظات للمدة من 19-20 / 6 / 2019.وقال مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو، في بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً لخطة الدائرة للفصل

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