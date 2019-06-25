ما حظوظ باراك للإطاحة بنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟

2019/06/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك للساحة السياسية، عاقدا العزم على إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المزمع عقدها في

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