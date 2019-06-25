2019/06/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية،الثلاثاء، ضبط 43 اضبارة سيارة وسنوية في مديرية مرور صلاح الدين روجت واصدرت خلافاً للضوابط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 43 اضبارة سيارة وسنوية بمديرية مرور صلاح الدين روجت واصدرت خلافاً للضوابط) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط 43 اضبارة سيارة وسنوية بمديرية مرور صلاح الدين روجت واصدرت خلافاً للضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).