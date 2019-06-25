مرشح رئاسي امريكي يقترح فرض ضريبة حرب على المشاركين بغزو العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/25 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح المرشح الرئاسي الديمقراطي بيتو أورورك فرض “ضريبة حرب” لتغطية تكاليف رعاية أولئك الذين يخدمون في الحروب المستقبلية من خلال فرض الضرائب على أولئك الذين لا يفعلون ذلك.وتعهد المرشح الرئاسي الديمقراطي بيتو أورورك بإنهاء الحروب في العراق وأفغانستان والمساعدة في إنشاء صندوق اتحادي للرعاية الصحية لتغطية تكاليف رعاية أولئك الذين يخدمون في المستقبل الحروب...

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