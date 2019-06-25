2019/06/25 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ضبط 43 اضبارة وسنوية مرورية تم ‏ترويجها وإصدارها من قبل مديرية مرور صلاح الدين خلافاً للضوابط والتعليمات.‏ وذكر المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم الضبط على خلفية قيام لجنة ‏تدقيقية من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تعلن ضبط 43 اضبارة سيارة وسنوية مخالفة للضوابط في مرور صلاح الدين ‏ وكالة خطوة برس.

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