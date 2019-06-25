2019/06/25 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس تسنم وزير العدل الجديد فاروق الشواني، الثلاثاء، منصبه رسمياً واستلم حقيبة الوزارة بحضور كادر الوزارة المتقدم، بينهم وزير العدل/ وكالة بنكين رزكاني، فيما أكد الشواني أن النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين في الوزارة. وذكر بيان لإعلام العدل تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رزكاني رحب بالوزير الجديد فاروق الشواني
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل بعد تسمنه منصبه: النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين بالوزارة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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