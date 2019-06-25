2019/06/25 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تسنم وزير العدل الجديد فاروق الشواني، الثلاثاء، منصبه رسمياً واستلم حقيبة الوزارة بحضور ‏كادر الوزارة المتقدم، بينهم وزير العدل/ وكالة بنكين رزكاني، فيما أكد الشواني أن النهوض ‏بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين في الوزارة.‏ وذكر بيان لإعلام العدل تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رزكاني رحب بالوزير الجديد ‏فاروق الشواني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل بعد تسمنه منصبه: النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين ‏بالوزارة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل بعد تسمنه منصبه: النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين ‏بالوزارة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل بعد تسمنه منصبه: النهوض بعمل الدوائر العدلية يتطلب تكاتف جميع العاملين ‏بالوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).