2019/06/25 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة النيابية نهلة حمد، اليوم الثلاثاء، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للكشف عن إحصائيات المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل للعام الماضي.وقالت حمد في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “لجنة العمل النيابية توجد لديها الكثير من ملفات الهجرة والعاطلين عن العمل يتم العمل عليها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية: على وزارة العمل كشف إحصائية المطلقات والارامل والعاطلين عن العمل المركز الخبري الوطني.

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