تحالف الحلبوسي يدافع عن رفض مرشحة التربية: لأول مرة يصوت البرلمان بموضوعية

2019/06/25 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دافعت نائبة عن تحالف القوى برئاسة محمد الحلبوسي، الثلاثاء، عن رفض البرلمان تمرير مرشحة كتلة المشروع العربي لوزارة التربية، معتبرة أن مجلس النواب يصوت لأول مرة بموضوعية.وقالت النائبة زيتون الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب يصوت لأول مرة بكل موضوعية من خلال رفضه منح الثقة لمرشحة التربية سفانة الحمداني التي لاتملك اي […]

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