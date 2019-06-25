2019/06/25 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد اعتقل منذ ثلاثة أشهر.

ودعا المكتب في بيان، جميع الجهات بعدم التأثير في التحقيقات الخاصة بالكشف عن رأس فساد كبير تم القبض عليه بتهم ابتزاز المواطنين وعمليات رشوة في وزارات مختلفة..



واكد المكتب انه يملك كل الأدلة والمعلومات والاعترافات والتسجيلات الفديوية والصوتية، مبينا ان تحقيقاته ستكتمل خلال أيام قليلة ويعلنها للرأي العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يطالب بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يطالب بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).