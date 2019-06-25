2019/06/25 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المقاتلات البريطانية الامريكية الصنع من طراز “إف – 35” المتمركزة في قاعدة “أكروتيري” في قبرص، نفذت طلعات جوية فوق العراق وقالت في بيان لها ان ست مقاتلات من الجيل الخامس نفذت 14 طلعة فوق العراق فيما لا يزال استخدام هذه المقاتلات غير المرئية مقتصرا على المهمات الاستطلاعية، ولم تستعمل بعد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور 6 طائرات بريطانية من الشبح اف 35 تنفذ 14 مهمة فوق العراق انطلاقا من قبرص ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور 6 طائرات بريطانية من الشبح اف 35 تنفذ 14 مهمة فوق العراق انطلاقا من قبرص ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).