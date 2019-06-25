صحيفة تكشف عن دور الفياض والعامري باختيار وزير الداخلية الجديد

2019/06/25 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الثلاثاء، عن دور رئيسي تحالف الفتح هادي العامري وحركة عطاء فالح الفياض في اختيار وزير الداخلية الجديد ياسين الياسري، مشيرا الى ان الكتل اتفقت على سحب ترشيح الفياض مقابل بقائه رئيسا للحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني.وذكرت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/، نسخة منه، أن “تمرير الأسماء الثلاثة جاء […]

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