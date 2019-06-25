2019/06/25 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصيف تتهم مفتش الداخلية باصدار امر باعتقال ابن شقيقها وتؤكد: يستغل منصبه باساليب صدامية

يتبع .........





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نصيف تتهم مفتش الداخلية باصدار امر باعتقال ابن شقيقها وتؤكد: يستغل منصبه باساليب صدامية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نصيف تتهم مفتش الداخلية باصدار امر باعتقال ابن شقيقها وتؤكد: يستغل منصبه باساليب صدامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).