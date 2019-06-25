2019/06/25 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع .........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصيف تتهم مفتش الداخلية باصدار امر باعتقال ابن شقيقها وتؤكد: يستغل منصبه باساليب صدامية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نصيف تتهم مفتش الداخلية باصدار امر باعتقال ابن شقيقها وتؤكد: يستغل منصبه باساليب صدامية
يتبع .........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصيف تتهم مفتش الداخلية باصدار امر باعتقال ابن شقيقها وتؤكد: يستغل منصبه باساليب صدامية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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