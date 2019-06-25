احرقت بيوتهم، و احترقت مزارعهم و ما زالوا ينتظرون

2019/06/25 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعون من أهالي سنجار يناشدون الحكومة بتعويض خسائرهم نتيجة لنشوب الحرائق ،وحرق محاصيلهم بكميات كبيرة حيث كان الخسائر الآلاف من الدونمات وذلك بسبب إهمال دورة الحكومة في المنطقة في فترة الحصاد ايزيدي 24 : تحسين شيخ كالو قال السيد سيدو جتو رئيس مجلس محافظة نينوى ل ايزيدي ٢٤ ان حرق المحاصيل الزراعية في شنكال …

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