وزيرا الداخلية والدفاع يباشران بممارسة مهامهما الرسمية

2019/06/25 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

باشر وزير الداخلية الجديد ياسين الياسري بممارسة مهامه الرسمية في وزارة الداخلية في احتفالية رسمية.





وذكر بيان لمكتب الوكيل الاقدم للوزارة عقيل

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