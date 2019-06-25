الحكم بالسجن (15) عام على مدير شركة اجنبية قدم مخاطبات ضمان مزورة لوزارة الصحة

2019/06/25 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفصحت هيئة النزاهة عن تفاصيل الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بحقِّ المُدانين بتزوير خطابات الضمان المُقدَّمة من قبل

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