الحشد الشعبي في نينوى يبحث مع الجيش تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ضمن قاطع المسؤولية

2019/06/25 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى رائد الكروي مع نائب قائد عمليات الجيش في المحافظة اللواء الركن جاسم محمد خليفة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ضمن قاطع المسؤولية.وذكر بيان للحشد الشعبي ” ان نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى رائد الكروي استقبل، اليوم، في مقر القيادة نائب قائد عمليات الجيش في المحافظة […]

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