2019/06/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان شيخ عام عشائر البزون في العراق نجا من محاولة اغتيال.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “الشيخ عماد آل بوعوجة، شيخ عام عشائر البزون في العراق، نجا من محاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين لاحقوه بسيارتين ليلة امس”.واضاف “العملية اسفرت عن إصابة الشيخ بجروح ووقوع سيارته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاة شيخ عشائر البزون في العراق من محاولة اغتيال وكالة خطوة برس.

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