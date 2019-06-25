2019/06/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن تفاصيل الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات المُختصَّة ‏بقضايا النزاهة في بغداد بحقِّ المُدانين بتزوير خطابات الضمان المُقدَّمة من قبل إحدى الشركات ‏الأجنبيَّة المُتعاقدة مع وزارة الصِّحَّة لإنشاء عددٍ من المُستشفيات.‏ وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “المُدانين في القضيَّة ‏التي حقَّقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحكم على مُزوِّري خطابات ضمانٍ مُقدَّمةٍ لإنـشاء مسـتـشـفـياتٍ حكوميةٍ وكالة خطوة برس.

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