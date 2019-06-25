روحاني: الحظر الأميركي ضد الخامنئي خطوة حمقاء وسخيفة

2019/06/25 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ندد الرئيس الايراني حسن روحاني، الثلاثاء، بالحظر الاميركي الجديد ضد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، واصفا اياه بـ”الخطوة الحمقاء والسخيفة والمثيرة للسخرية”.ونقلت قناة “العالم” عن روحاني قوله في كلمة له أمام حشد من كوادر وزارة الصحة، إن “أية حكومة لو كانت تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل فإنها لاتصدر قرارا بحظر أعلى […]

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