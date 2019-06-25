2019/06/25 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت حركة حماس اليوم تجمعاً جماهيريا كبيراً رفضاً لمؤامرة صفقة القرن وتنديداً بمؤتمر البحرين وتمسكاً بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، أمام مقر الإسكوا في بيروت.المتظاهرون رددوا شعارات وهتافات منددة بصفقة القرن وورشة المنامة، مؤكدين رفضهم لكل مشروع يستهدف القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بالعودة.في سياق متصل نُظمت في عدد من المخيمات الفلسطينية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمع جماهري لحماس في بيروت رفضاً لورشة البحرين وصفقة القرن النعيم نيوز.

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