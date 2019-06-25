الانكماش الاستراتيجي.. هل ستدفع إيران فاتورة التوسع؟

2019/06/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت إيران لتحتل موقعًا بارزًا في خارطة الإقليم المشرقي السياسية وعلى جدول الاهتمام بتطورات أوضاع الشرق الأوسط وأطراف تحولاته الاستراتيجية.لم تكن

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