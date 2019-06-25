2019/06/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل اعلنت منظمة انترنيوس اليوم ٢٤/٦/٢٠١٩ في اجتماعها مع الجهات الوسائل الإعلامية المستقلة و الحكومية عن إطلاق مشروع ( أصواتنا ) بتمويل من منظمة CIDA السويدية في فندق روتانا في أربيل .المشروع لمدة ثلاث سنوات يهدف الى تمكين المرأة بشكل متساو و كمواطنة كصانعة ، و ذلك من خلال تمكين و …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة انترنيوس تعلن عن إطلاق مشروع ” أصواتنا ” لتمكين المراة .) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة انترنيوس تعلن عن إطلاق مشروع ” أصواتنا ” لتمكين المراة .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).