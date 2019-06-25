ما_أكل_بيض ترند الأسبوع في العراق… حكومة كردستان تتدخل

2019/06/25 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق ارتفع سعر #البيض في #الأسواق_العراقية، بعد أيام من قرار الحكومة الاتحادية القاضي بمنع استيراد البيض، تشجيعاً للقطاع والانتاج المحلي.وعلى إثر ذلك، اطلق ناشطون حملة إعلامية […]

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