ائتلاف العبادي يهدد باعلان المعارضة الكلية للحكومة والمطالبة باسقاطها وتشكيل حكومة جديدة

2019/06/25 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حمّل ائتلاف النصر الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات اقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية.وذكر الائتلاف في بيان تلقته "سكاي برس" انّ سلطات الاقليم تشترط دفع ديون الاقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات ا...

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