2019/06/25 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي البحث العلمي الجامعات والكليات الأهلية ومعهد العلمين للدراسات العليا بمنع دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية إلى الحرم الجامعي.وقال مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي الدكتور إيهاب ناجي عباس في بيان تلقته (واع) إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل وجّه بمنع دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية الخاصة بالجامعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم توجّه بعدم دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية إلى الحرم الجامعي في الكليات الأهلية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم توجّه بعدم دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية إلى الحرم الجامعي في الكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم توجّه بعدم دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية إلى الحرم الجامعي في الكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).