التعليم النيابية تطالب عبد المهدي الالتزام بالقوانين وتشغيل حملة الشهادات العليا

2019/06/25 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الالتزام بالقوانين المشرعة وتشغيل حملة الشهادات العليا.

وقالت عضو اللجنة ايناس المكصوصي، في موتمر صحفي عقدته اليوم في مبنى مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة، وحضرته السومرية نيوز ، "نطالب الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء الالتزام بالقوانين المشرعة وتشغيل حملة الشهادات العليا"، مبينة ان "هناك عشرات الاف من حملة الشهادات العليا وهي قادرين على احداث نقلة موضوعية في البلد".





واشارت الى ان "اي تاخير في تعيين حملة الشهادات العليا يعتبر خطرا على الدولة والكفاءات"، مشددة على ضرورة ان "تلتزم الحكومة بوعودها وفق القوانين المشرعة والتي يجب ان ترى النور".



وأوضحت أن "القانون الذي شرع منذ عامين قضى بتعيين الكفاءات من الشهادات العليا ولم يطبق حتى الان"، مضيفة "نوجه سؤال للحكومة لماذا التهميش لتلك الكفاءات".



يشار الى أن العشرات من حملة الشهادات العليا ومن جميع المحافظات نظموا، اليوم الثلاثاء، تظاهرة قرب مكتب مجلس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد، للمطالبة بالتعيينات.





وفي حالة عدم الاستجابة ستتحول التظاهرة الى اعتصام مفتوح

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