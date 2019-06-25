قبلان: لجنة التعويضات بدأت بتوزيع التعويضات على الفلاحين المتضررين من الحرائق في نينوى

2019/06/25 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس محافظة نينوى عن البدء بتوزيع التعويضات المالية للمتضررين من حرائق الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وأشار نائب مجلس المحافظة نور الدين قبلان في تصريح، الى انتهاء أزمة الحرائق في حقول الحنطة والشعير في نينوى، مبينا ان لجنة التعويضات بدأت بتوزيع مبالغ مالية لأربعمئة وثمانية وثلاثين متضررا تقدموا بطلبات لتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم بسبب الحرائق التي شهدتها الأراضي الزراعية بمحافظتهم.

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