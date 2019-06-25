2019/06/25 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف النصر يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، هيئة رئاسة البرلمان وجهت بمنع دخول قناة NRT للمجلس نظرا لسلوكها غير المهني، المتمثل بتسجيل مكالمة هاتفية لاحد نواب التحالف وبثها.وقال الكلابي في مؤتمر صحفي وحضره “المركز الخبري الوطني NNC” إنه “نحن نكن كافة الاحترام والتقدير للاعلام العراقي، لكن ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: منع قناة NRT من دخول البرلمان هو بسبب سلوكها غير المهني وغير المنضبط المركز الخبري الوطني.

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